"Риторика Путіна змінилася": Мусієнко зауважив цікаву деталь в промові диктатора на саміті Валдай

Дещо змінилося в риториці Путіна під час саміту Валдай. Так, під час своєї промови він сказав те, про що раніше не згадував, або згадував дуже мало і побіжно.

Про це сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко на своїй сторінці у TikTok.

Що сказав диктатор

Як зауважив військовий експерт, Путін сказав, що їм, росіянам, треба буде ще освоювати Сибір і Далекий Схід. Це важливий аспект, на який варто звернути увагу.

"Росія почала все більше і більше з публічного простору забирати фактор Китаю і це недаремно, тому що вони бояться і вони розуміють, що Китай буде здійснювати експансію російських територій. Китай зараз витягує для своєї економіки, яку потрібно підіймати, велику кількість дешевих ресурсів і сировини з Росії, це буде тільки зростати", – запевняє керівник Центру військово-правових досліджень.

Натомість російський бізнес не може освоїтися в Китаї. Путін робить ці заяви для тих, хто на Заході й у США вважає, що Росія потрібна для США, аби стримувати Китай.

"Але Китай не віддасть цілісну Росію. Тому він (Путін – ред.) просить Захід втрутитись", – акцентує Мусієнко.

Крім того, диктатор боїться, тому що США ведуть перемовини з Китаєм. Може статися так, що Росію просто поділять.

"Частина європейська в межах кількох державних утворень, або конфедерації народів відійде до Заходу, і це буде по Уралу фактично. А та частина відійде безпосередньо Китаю. Умовою буде: не наступати на Тайвань, врахувати інтереси США в Південно-Східній Азії й гарантувати безпеку Арктичного шляху, який перейде до США і північних країн", – вважає Мусієнко.

Всім це вигідно, говорить він, і нам це вигідно. Тому зараз Китай для України – ситуативний союзник, і китайці можуть допомогти фактично вирішити проблему для всього світу – проблему агресивної Росії.

"Сподіваюсь, цього разу, як в "єльцинську" епоху, Росію рятувати не будуть і "ніжок Буша" теж не буде", – підсумував керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія не прагне відвоювати "додаткові території" під час війни в Україні, а повномасштабне вторгнення пояснив бажанням "почуватися в безпеці".

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