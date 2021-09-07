"Ритуал дощу": в Індії неповнолітніх дівчаток прилюдно роздягли і водили селом

Дівчаток голими провели вулицями села, щоб викликати дощ.
В Індії шістьох неповнолітніх дівчаток прилюдно роздягли для ритуалу виклику дощу. Їм довелося крокувати індійським селом голими
Про це повідомляє BBC News.
У соцмережах поширили відео, як по селу ходять голі молоді дівчата з дерев'яною палицею на плечах, до якої прив'язали жабу. Місцеві жителі вважають, що ритуал задобрить бога дощу і принесе опади у регіон.
Процесія зупинялася біля кожного будинку в селі. Діти збирали зерно, яке потім передали на кухню в місцевому храмі. Деяким з них було всього п'ять років.
Представник місцевої адміністрації заявив, що батьки дітей погодилися на ритуал і самі взяли в ньому участь.
"У таких випадках адміністрація може тільки інформувати жителів села про марність подібних забобонів і пояснити їм, що така практика не приносить бажаних результатів", — зазначив він.
Національна комісія Індії з питань захисту прав дітей вимагає звіт від адміністрації округу, де розташоване село. Після розголосу в Мережі поліція почала розслідування цього інциденту.
Нагадаємо, що в Індії священик зґвалтував, убив і насильно кремував 9-річну дівчинку на очах у батьків.
Раніше повідомлялося, що в Індії смертельний вірус Nipah підозрюють вже у 11 осіб.