Рютте натякнув, коли Росія могла б напасти на НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Росія могла б атакувати країни Альянсу, якби Китай зібрався напасти на Тайвань. Мета — відволікти НАТО від азійського театру бойових дій.

Про це Рютте сказав під час виступу на Парламентській асамблеї країн НАТО в Любляні, інформує Clash Report.

«Якби Китай вжив заходів проти Тайваню, цілком ймовірно, що Пекін змусив би свого молодшого партнера, Росію, на чолі з Володимиром Путіним, вжити певних заходів проти НАТО, щоб зайняти нас», — висловився генсек Альянсу.

Рютте також повідомив, що на сьогодні російські війська розтягнуті та задіяні в різних місцях.

«Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання у Середземному морі», — підколов генсек НАТО щодо підводного човна РФ «Новоросійськ», у якого виникли технічні проблеми біля берегів Франції.

Нагадаємо, Рютте ще влітку припускав, що у разі нападу на Тайвань лідер Китаю Сі Цзіньпін звернеться до президента Росії Володимира Путіна з пропозицією атакувати НАТО в Європі задля відволікання уваги. Генсек наголосив, що Альянс має бути сильним, щоб запобігти такій агресії, а також активно співпрацювати з Індо-Тихоокеанським регіоном.

До слова, Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що поява 10 жовтня «зелених чоловічків» (військовослужбовців без розпізнавальних знаків) на кордоні Росії та Естонії є підготовкою Кремлем інформаційно-психологічного плацдарму для можливої майбутньої війни з НАТО. Аналітики назвали це «Фазою нуль» — підготовчим етапом перед відкритими бойовими діями.

На тлі російської загрози країни Балтії (Естонія, Латвія, Литва) активно розробляють плани на випадок надзвичайної ситуації. Вони передбачають евакуацію сотень тисяч людей у разі прямого нападу РФ або посилення її військової присутності.