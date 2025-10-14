ТСН у соціальних мережах

Рютте натякнув, коли Росія могла б напасти на НАТО

На думку Марка Рютте, напад Росії на НАТО станеться, якщо Китай зважиться на вторгнення на Тайвань.

Ірина Лаб'як
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Росія могла б атакувати країни Альянсу, якби Китай зібрався напасти на Тайвань. Мета — відволікти НАТО від азійського театру бойових дій.

Про це Рютте сказав під час виступу на Парламентській асамблеї країн НАТО в Любляні, інформує Clash Report.

«Якби Китай вжив заходів проти Тайваню, цілком ймовірно, що Пекін змусив би свого молодшого партнера, Росію, на чолі з Володимиром Путіним, вжити певних заходів проти НАТО, щоб зайняти нас», — висловився генсек Альянсу.

Рютте також повідомив, що на сьогодні російські війська розтягнуті та задіяні в різних місцях.

«Там самотній і зламаний російський підводний човен шкутильгає додому з патрулювання у Середземному морі», — підколов генсек НАТО щодо підводного човна РФ «Новоросійськ», у якого виникли технічні проблеми біля берегів Франції.

Нагадаємо, Рютте ще влітку припускав, що у разі нападу на Тайвань лідер Китаю Сі Цзіньпін звернеться до президента Росії Володимира Путіна з пропозицією атакувати НАТО в Європі задля відволікання уваги. Генсек наголосив, що Альянс має бути сильним, щоб запобігти такій агресії, а також активно співпрацювати з Індо-Тихоокеанським регіоном.

До слова, Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що поява 10 жовтня «зелених чоловічків» (військовослужбовців без розпізнавальних знаків) на кордоні Росії та Естонії є підготовкою Кремлем інформаційно-психологічного плацдарму для можливої майбутньої війни з НАТО. Аналітики назвали це «Фазою нуль» — підготовчим етапом перед відкритими бойовими діями.

На тлі російської загрози країни Балтії (Естонія, Латвія, Литва) активно розробляють плани на випадок надзвичайної ситуації. Вони передбачають евакуацію сотень тисяч людей у разі прямого нападу РФ або посилення її військової присутності.

