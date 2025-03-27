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Рютте підтвердив, що зниклі поблизу Білорусі військові США загинули
Під час навчань у Литві зникли чотири американські військові, а тепер їхня загибель офіційно підтверджена.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив загибель чотирьох військових зі США, які раніше зникли на литовському полігоні в Пабраде неподалік від кордону з Білоруссю.
Про це Рютте сказав журналістам у Варшаві, повідомляє Reuters.
"Поки я говорив, з'явилася новина про чотирьох американських солдатів, які загинули внаслідок інциденту в Литві", – заявив генсек Альянсу.
Наразі він не знає жодних подробиць трагедії.
"Це ще свіжа новина, тому ми не знаємо подробиць. Це справді жахлива новина, і наші думки з родинами та близькими", – сказав Рютте.
Нагадаємо, напередодні посольство США у Вільнюсі повідомило про зникнення безвісти чотирьох американських військових під час планових військових навчань на полігоні у Литві. Також зник один гусеничний транспортний засіб.