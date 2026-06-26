Рютте звернувся до Путіна з жорстким попередженням: НАТО відповість на будь-який "дурний крок”

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

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Північноатлантичний альянс готовий до будь-яких сценаріїв і жорстко відповість Росії на будь-яку спробу агресії проти країн НАТО.

З таким прямим і безкомпромісним попередженням до російського диктатора Владіміра Путіна звернувся генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час свого виступу в інституті Atlantic Council у Вашингтоні, повідомляє Reuters.

Звернення до диктатора: «Ми захистимося, Владіміре»

Очільник Альянсу наголосив, що майбутній саміт НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі (Туреччина), продемонструє Кремлю абсолютну єдність та силу 32 країн-членів. За словами Рютте, це стане чітким сигналом для Путіна, що Альянс готовий відбити будь-яку загрозу.

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«Він [Путін] боїться не наших обіцянок, він боїться того, що ми ці обіцянки виконуємо. І це саме те, що ми зараз робимо, Владіміре. Ми захистимося», — цитує Reuters слова Марка Рютте, адресовані російському лідеру.

Генсек додав, що НАТО готове миттєво зреагувати на будь-який «дурний крок проти нас» з боку Російської Федерації.

Оборонна революція та контракти на десятки мільярдів

Рютте анонсував, що на липневому саміті країни-союзники підпишуть нові масштабні оборонні контракти на суму в десятки мільярдів доларів. Це стане початком глобальних змін у західному ВПК.

Країни НАТО впевнено рухаються до спільної мети — виділяти на оборону щонайменше 5% від ВВП до 2035 року.

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Альянс планує покінчити з фрагментацією європейської оборонної промисловості та зменшити бюрократичні перепони у Вашингтоні.

Рютте підкреслив, що Захід перебуває на ранній стадії «оборонної промислової революції», яка не лише посилить безпеку, а й створить сотні тисяч робочих місць.

Повна підтримка України

Окремо Марк Рютте підтвердив, що у саміті в Туреччині візьме участь Президент України Володимир Зеленський. Країни НАТО мають намір вкотре перепідтвердити свою непохитну підтримку Києва, який уже понад чотири роки веде героїчну боротьбу проти російських окупаційних військ.

«Наша безпека взаємопов’язана. Україна чітко показала, що нас не залякати російською агресією», — підсумував глава НАТО.

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Нагадаємо, Росія готує новий потенціал війни з НАТО. За оцінками аналітиків, Кремль може доволі швидко відновити свій військовий потенціал і адаптуватися до нових умов війни.

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