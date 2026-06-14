Рій бджіл зірвав виліт літака: пасажир зробив незвичне фото

Бджоли (ілюстративне фото) / © Pixabay

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Пасажири рейсу United Airlines із Канкуна до Лос-Анджелеса зіткнулися з несподіваною затримкою перед вильотом. Причиною став рій бджіл, який осів просто на крилі літака.

Про це повідомляє Daily Mail.

Інцидент стався 11 червня в міжнародному аеропорту Канкуна. Коли літак готували до вильоту, працівники наземної служби помітили сотні бджіл, що скупчилися на одному з крил.

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Через це процедуру вильоту тимчасово зупинили. До літака викликали фахівців, які мали безпечно прибрати комах. Затримка тривала близько 12 хвилин, після чого повітряне судно змогло вирушити до Лос-Анджелеса.

© Фото із соціальних мереж

Одна з пасажирок, Феріка Босс, опублікувала фото в соцмережі X і пожартувала, що її літак затримується, бо “на крилі повно бджіл”.

На кадрах із летовища видно густий рій комах, який вкрив частину металевої поверхні крила. Поруч зібралися працівники аеропорту, які спостерігали за ситуацією.

В авіакомпанії United Airlines також прокоментували інцидент із гумором.

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«Учора навколо рейсу United 1275 здійнялося бджолине дзижчання, через що рейс ненадовго затримали, поки ми вирішували проблему», — сказав представник компанії Чарльз Хобарт у коментарі USA Today.

Він додав, що літак після цього безпечно вилетів, а “несподівані гості”, на щастя, не приєдналися до пасажирів до кінця польоту.

Раніше у центрі Парижа біля Лувру стався незвичний інцидент — рій зі щонайменше 10 тисяч бджіл оселився на припаркованому велосипеді просто біля входу до станції метро. Через це транспортні служби тимчасово закрили вхід до підземки та викликали місцевого пасічника.

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