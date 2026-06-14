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Рій бджіл зірвав виліт літака: пасажир зробив незвичне фото
У міжнародному аеропорту Канкуна пасажири рейсу до Лос-Анджелеса стали свідками незвичної затримки: перед вильотом на одному з крил літака помітили рій бджіл.
Пасажири рейсу United Airlines із Канкуна до Лос-Анджелеса зіткнулися з несподіваною затримкою перед вильотом. Причиною став рій бджіл, який осів просто на крилі літака.
Про це повідомляє Daily Mail.
Інцидент стався 11 червня в міжнародному аеропорту Канкуна. Коли літак готували до вильоту, працівники наземної служби помітили сотні бджіл, що скупчилися на одному з крил.
Через це процедуру вильоту тимчасово зупинили. До літака викликали фахівців, які мали безпечно прибрати комах. Затримка тривала близько 12 хвилин, після чого повітряне судно змогло вирушити до Лос-Анджелеса.
Одна з пасажирок, Феріка Босс, опублікувала фото в соцмережі X і пожартувала, що її літак затримується, бо “на крилі повно бджіл”.
На кадрах із летовища видно густий рій комах, який вкрив частину металевої поверхні крила. Поруч зібралися працівники аеропорту, які спостерігали за ситуацією.
В авіакомпанії United Airlines також прокоментували інцидент із гумором.
«Учора навколо рейсу United 1275 здійнялося бджолине дзижчання, через що рейс ненадовго затримали, поки ми вирішували проблему», — сказав представник компанії Чарльз Хобарт у коментарі USA Today.
Він додав, що літак після цього безпечно вилетів, а “несподівані гості”, на щастя, не приєдналися до пасажирів до кінця польоту.
Раніше у центрі Парижа біля Лувру стався незвичний інцидент — рій зі щонайменше 10 тисяч бджіл оселився на припаркованому велосипеді просто біля входу до станції метро. Через це транспортні служби тимчасово закрили вхід до підземки та викликали місцевого пасічника.