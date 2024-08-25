Різанина на фестивалі у Німеччині: бойовики ІДІЛ взяли на себе відповідальність за напад

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад з ножем у німецькому місті Золінгені, в результаті чого троє людей загинули, а ще вісім отримали поранення.

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Про це йдеться у повідомленні Reuters.

Повідомляється, що бойовики ІДІЛ виступили з приводу різанини та заявили, що атака була здійснена одним з її членів "як помста за смерть мусульман у Палестині та інших місцях".

При цьому угруповання не надало жодних доказів, що нападник діяв за вказівкою ІДІЛ, тому наразі неясно, чи були тісні відносини в обвинуваченого з бойовиками.

Місцева поліція заявила, що за підозрою у нападі затримано 15-річного підлітка.

Співробітник прокуратору Дюссельдорфа, заявив, що влада розглядає напад як можливий терористичний акт, оскільки жодних інших мотивів не було, а жертви, судячи з усього, не були пов'язані між собою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині невідомий напав з ножем на відвідувачів фестивалю.

Крім того, ми також інформували, що у Німеччині чоловік з ножем намагався убити активіста, який критикує іслам.

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