Різанина на фестивалі у Німеччині: поліція затримала біженця з Сирії

Затриманий через ісламістські переконання вирішив вбити якомога більше людей на фестивалі.

У Німеччині арештували чоловіка, який підозрюється у вчиненні різанини в німецькому місті Золінгені під час фестивалю.

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Суд видав ордер на арешт підозрюваного, інформує ntv.

Підозрюваний виявився біженцем з Сирії, який викинув документи, а вже після затримання надав слідчим неправдиву інформацію про себе.

Собака правоохоронців привів до будинку біженців у Золінгені, де жив підозрюваний, але правоохоронці не знайшли його там. Приблизно через добу він з'явився сам зі словами: "Я той, кого ви шукаєте". Зараз він перебуває під вартою.

ЗМІ повідомляють, що злочин був вчинений 26-річним Іссою Х, який через ісламістські переконання вирішив вбити якомога більше людей на фестивалі.

Крім того, повідомляється, що слідчі знайшли ніж яким було вчинено різанину. Він належав до набору ножів, який було виявлено в кімнаті підозрюваного.

Видання повідомляє, що сирійця мали депортувати з країни ще минулого року, оскільки його заяву на отримання притулку було відхилено. Однак фігурант переховувався від депортації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад з ножем у німецькому місті Золінгені, в результаті чого троє людей загинули, а ще вісім отримали поранення.

Крім того, ми також інформували, що у Німеччині чоловік влаштував смертельну різанину на фестивалі.

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