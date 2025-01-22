Різанина у Баварії: чоловік з ножем напав на маленьких дітей у парку

У місті Ашаффенбург у Баварії вдень середи, 22 січня, чоловік з ножем напав на групу дітей з дитячого садка, які гуляли з вихователями у парку.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Жертвами нападника стали дворічний хлопчик та 41-річний перехожий, який кинувся захищати малюків. Також важкі ножові поранення дістали дворічна дівчинка та 61-річний чоловік.

Ймовірного нападника поліція затримала поблизу місця злочину. Ним виявився 28-річний громадянин Афганістану, який приїхав до Німеччини два роки тому. Під час обшуку квартири, де мешкав останнім часом нападник, правоохоронці не виявили жодних ознак його причетності до будь-яких радикально-ісламістських груп.

Що відомо про нападника

Відомо, що на початку 2023 року він подав прохання про надання притулку у Німеччині. Після цього він вже тричі потрапляв у поле зору правоохоронців "через насильницькі дії" і неодноразово проходив психіатричне лікування.

Місяць тому затриманий повідомив міграційні органи, що хоче повернутись до Афганістану. Після цього процедура надання статусу біженця була припинена, але афганця з країни не депортували.

Реакція канцлера Шольца на напад

Після нападу в Баварії канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що йому "набридлі" регулярні напади іноземців, які начебто приїхали шукати прихистку у Німеччині. Він закликав відповідні державні служби з'ясувати, чому нападник досі перебував у Німеччині попри його бажання залишити країну.

"Мені набридло те, що подібні акти насильства відбуваються у нас кожні кілька тижнів. Органи влади повинні якнайшвидше пояснити, чому нападник взагалі перебував у Німеччині. І хибне відчуття толерантності тут абсолютно недоречне", – заявив канцлер.

Олаф Шольц наголосив, що після того, як будуть з'ясовані обставини, за яких нападник залишився у Німеччині, мають бути "негайні наслідки". Втім Шольц не уточнив, кого або чого ці наслідки мають торкнутись – іноземців, чиновників чи міграційних процесів та бюрократії.

Нагадаємо, у грудні в Берліні чоловік напав із ножем на перехожих, поранивши кількох людей. Нападник був вкрай агресивним, розмахував ножем і завдавав ударів, не обираючи жертви.

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