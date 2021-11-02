Різанина у метро Японії: нападник шкодує, що не вбив більше людей та просить про смертну кару

Різанина у метро Японії: нападник шкодує, що не вбив більше людей та просить про смертну кару

Чоловік розповів поліції про мотиви злочину.

Чоловік, якого заарештували за напад із ножем і підпал, внаслідок чого постраждали 17 людей у потязі в Токіо, пояснив слідчим мотиви злочину. 24-річний Кіота Хатторі сказав поліції, що хотів убивати людей і шкодує, що йому це не вдалося.

Про це повідомляє видання Nikei Asia.

Після арешту 24-річний Кіота Хатторі зізнався, що "хотів убивати людей" та отримати смертну кару.

Хатторі розмірковував про свої плани від червня і шкодує, що йому не вдалося нікого вбити під час нападу.

Він також повідомив, що до інциденту в потягу він відвідав токійський район Сібуя, який є одним із найпопулярніших місць для святкування Геловіна. Він також заявив, що в нього були невдачі на роботі та проблеми у стосунках із друзями.

На питання, чому Хатторі вибрав потяг, що прямує до центра міста, він відповів, що вибрав його навмисне, тому що потяги цієї лінії прямують через жваві станції, а вагони переповнені пасажирами.

Нагадаємо, інцидент стався в годину пік у потягу. Постраждали 17 осіб. Після цього чоловік в одному з вагонів розлив рідину і підпалив її запальничкою. Коли нажахані люди покинули вагон та кілька інших, зловмисник сів на одне з вільних місць, запалив сигарету і закурив. Як потім він сам розповів, чекав на поліцейських.

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