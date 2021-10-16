Різанина в Канаді: чоловік напав на людей з мачете, є постраждалі

Двом постраждалим були проведені операції і вони перебувають в лікарні.
Чотири людини постраждали в результаті кривавих атак в канадському місті під назвою Калгарі, підозрюваного у злочинах вдалося затримати.
Про це інформує поліція міста.
Мінімум чотири людини постраждали в результаті нападів. Один з постраждалих розповів, що на нього напали з мачете. Підозрюваний був затриманий і взятий під варту.
Двом постраждалим були проведені операції і вони знаходяться в лікарні, третьому госпіталізація не була потрібною, а четвертий був доставлений в лікарню, але незабаром був виписаний.
"Ми продовжуємо вважати, що ці напади були випадковими і не мали ясного мотиву", — йдеться в заяві поліції.
Читайте також:
- У Бразилії хлопець з мачете напав на дитячий садок і зарізав трьох дітей
- У Києві затримали молодика з мачете, який кидався на перехожих
- У Польщі на пару українців напали невідомі з мачете — ЗМІ