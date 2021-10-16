Різанина в Канаді: чоловік напав на людей з мачете, є постраждалі

Різанина в Канаді: чоловік напав на людей з мачете, є постраждалі

Двом постраждалим були проведені операції і вони перебувають в лікарні.

Чотири людини постраждали в результаті кривавих атак в канадському місті під назвою Калгарі, підозрюваного у злочинах вдалося затримати.

Про це інформує поліція міста.

Мінімум чотири людини постраждали в результаті нападів. Один з постраждалих розповів, що на нього напали з мачете. Підозрюваний був затриманий і взятий під варту.

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Двом постраждалим були проведені операції і вони знаходяться в лікарні, третьому госпіталізація не була потрібною, а четвертий був доставлений в лікарню, але незабаром був виписаний.

"Ми продовжуємо вважати, що ці напади були випадковими і не мали ясного мотиву", — йдеться в заяві поліції.

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