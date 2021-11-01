Різанина в метро Японії: нападник заявив, що наслідував лиходія Джокера

Поранення отримали 17 осіб.

В Токів в потязі метро невідомий з ножем поранив понад десяток пасажирів.

Про це повідомляє агентство Kyodo.

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Зазначається, що інцидент стався в годину пік у потязі. Потерпіло 17 осіб. Після цього чоловік в одному з вагонів розлив рідину і підпалив її запальничкою. Коли нажахані люди покинули вагон та кілька інших, зловмисник сів на одне з вільних місць, запалив сигарету і закурив. Як потім він сам розповів, чекав на поліейських.

Копам японець розповів, що наслідував лиходія і антагоніст Джокера. До слова, коли 24-річний Кетта Хатторі влаштував різанину, то був одягнений в костюм Бетмена. Зловмисник заявив правоохоронцям, що хотів бути засудженим до страти. За словами Хатторі, він обожнює свого вигаданого кумира.

Як повідомлялося, чотири людини постраждали в результаті кривавих атак в канадському місті під назвою Калгарі, підозрюваного у злочинах вдалося затримати.

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