Різанина в пустелі: поліція Мексики розслідує злочин кримінальних картелів — Reuters

Генпрокурор штату повідомив про щонайменше п'ять спотворених тіл, які виявили поліцейські на місці злочину.

Поліція Мексики розслідує збройну сутичку кримінальних картелів у штаті Герреро, під час якої загинули до 30 людей.

Про це повідомляє Reuters.

"Мексиканська влада розслідує жахливу бійню, яка сталася в частині віддаленої пустелі, де дві ворогуючі злочинні групи боролися за контроль", — йдеться у джерелі.

Поліцейські виявили у машині на місці злочину п'ять обгорілих тіл, заявив генеральний прокурор штату.

А місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що у цій сутичці загинули не менше 30 людей. Їх атакував безпілотник.

На кадрах, знятих у пустелі, видно, як озброєні люди, одягнені у військовий одяг, складають тіла (деякі оголені) на капоті та задній частині червоного пікапа.

"У деяких чоловіків були відрізані кінцівки, а принаймні в одного відсутня голова. На відео чоловік кладе відрубану голову на інші тіла", — передають ЗМІ.

Водночас Reuters повідомляє, що цю інформацію поки не вдалося підтвердити.

Мексиканська влада заявила про "протистояння між злочинними групами Familia Michoacana і Los Tlacos, які вже деякий час ведуть суперечку за контроль над територією".

Слідчі поліції в цьому районі не знайшли доказів інших злочинів, додавши, що місцеві жителі відмовилися надати зразки ДНК, які дозволили б ідентифікувати останки загиблих та провести попереднє розслідування.

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