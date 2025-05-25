Різанина на вокзалі у Гамбурзі: що відомо про жінку, яка поранила 18 людей

Затримана жінка у Гамбурзі / © скриншот з відео

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Жахливу різанину на вокзалі в німецькому місті Гамбурзі влаштувала 39-річна жінка, яка не має постійного місця проживання і страждає на психічне захворювання.

За інформацією видання Bild, її виписали із психлікарні лише за день до атаки.

У п’ятницю, 23 травня, близько 18:05 жінка з ножем накинулася на пасажирів на платформах головного вокзалу у Гамбурзі, завдаючи ударів усім, хто підвернеться під руку.

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У поліції стверджують, що напад був зупинений "дуже швидким втручанням" двох перехожих і патруля.

Внаслідок нападу 18 людей отримали поранення та травми, четверо з них – небезпечні для життя. Зараз, за даними поліції, їхній стан стабілізувався.

Від нападу постраждав професор Мустафа Жарадат із Йорданії, який вийшов на платформу покурити.

«Раптом з'явилася ця жінка, вона дістала щось на кшталт кинджала. Вона кричала, коли завдавала ударів. Я подивився їй у вічі — у неї був такий психопатичний погляд», - розповів він журналістам видання.

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Нападниця перерізала професору сухожилля, йому довелося зробити операцію.

Раніше затримана вже чинила напади на людей — один раз в аеропорту та один раз у психіатричній лікарні. Відомо також, що поліція кілька разів виїжджала на виклики через пов'язані з нею інциденти.

За інформацією Bild, затримана жінка страждає на шизофренію і вважається «небезпечною для оточуючих».

За клопотанням прокуратури суд відправив затриману до психіатричної клініки на примусове лікування.

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Нагадаємо, раніше у Мюнхені суд виніс вирок росіянинові, який ударами ножа вбив двох українських військовослужбовців, які проходили реабілітацію в Німеччині.