Різанина у Бельгії: невідомі напали з ножами на демонстрацію курдів

У бельгійському Антверпені мирна демонстрація курдів 22 січня завершилася кривавим інцидентом. Група чоловіків із ножами напала на мітингувальників, поранивши шістьох осіб, двоє з яких перебувають на межі життя та смерті.

Про це повідомляє The Guardian.

Напад на мітинг курдів у Бельгії

Унаслідок ножового нападу під час курдської демонстрації в Бельгії у четвер увечері постраждали шестеро осіб, повідомили правоохоронці. Речник поліції Вотер Брюйнс поінформував, що двоє з поранених перебувають у важкому стані та були госпіталізовані після інциденту, що стався в портовому Антверпені неподалік Операплейн (Оперної площі).

Брюйнс зазначив, що поліція затримала двох імовірних нападників, які, за попередньою інформацією, перебували серед учасників акції.

Чотирьох постраждалих із ножовими пораненнями знайшли безпосередньо на площі, ще двох — поблизу, в районі Роосевелтплац та на вулиці Сінт-Елізабетстрат.

У поліції наголосили, що подію кваліфікують як замах на вбивство, «а не як теракт». Також правоохоронці аналізують записи камер відеоспостереження, щоб переконатися, що всі причетні до нападу були затримані.

Деталі про демонстрацію курдів

Як пише газета Het Laatste Nieuws, акція біля будівлі Оперного театру, в якій взяли участь близько пів сотні людей, на початковому етапі проходила спокійно. Під час демонстрації учасники розмахували прапорами Робітничої партії Курдистану та національними стягами, висловлюючи підтримку курдам на півночі Сирії, де курдські сили протистоять наступу урядових військ.

Втім, невдовзі після завершення заходу — приблизно о 19:20 за місцевим часом — обстановка різко загострилася.

Речник організації Navbel, яка представляє курдську діаспору в Бельгії, Орхан Кіліч розповів, що серед учасників демонстрації були родини, жінки, молодь і діти.

«Саме в момент, коли акція завершувалася, на курдських демонстрантів напала група чоловіків. Ці чоловіки проникли до натовпу й раптово дістали ножі, почавши без розбору завдавати удари. Очевидно, що цей напад — не поодинокий акт безглуздого насильства, а цілеспрямована атака на спільноту», — розповів Кіліч.

На місці інциденту працювали судово-медичні експерти, а поліція звернулася до громадян із закликом уникати цього району.

Що відомо про протистояння курдів та влади в Сирії?

Після повалення режиму Башара Асада наприкінці 2024 року новий сирійський уряд і курди намагалися домовитися про інтеграцію «Сирійських демократичних сила» SDF у державні структури. Дедлайн для остаточної угоди був встановлений на кінець 2025 року, проте сторони не досягли компромісу: курди прагнули автономії та федералізації, тоді як Дамаск наполягав на повному контролі над територіями.

На початку січня 2026 року сирійська армія розпочала масштабну військову операцію і курди були змушені відступати. 18 — 19 січня сторони підписали нову угоду про припинення вогню.

До слова, у Мюнхені на Лугу Терези 30-річна жінка напала з ножем на перехожих, поранивши 56-річного чоловіка та 25-річну дівчину. Поліцейські, які прибули на місце події, відкрили вогонь по нападниці. Від отриманих поранень вона згодом померла в лікарні.