Різанина в салоні краси: розлючена клієнтка напала на перукаря через невдалу стрижку

Клієнтці настільки не сподобалась нова стрижка, що вона напала на стиліста і погрожувала йому кілером / © скриншот з відео

Реклама

У вівторок, 5 травня, у бразильському місті Сан-Паулу 27-річна клієнтка салону краси влаштувала жорстокий напад, несподівано вдаривши ножем у спину 29-річного перукаря через невдоволення своєю новою зачіскою та відмову повернути їй гроші.

Про це пише Daily Mail.

Від захвату до різанини

Як з’ясувалося, конфлікт розпочався ще місяць тому, коли Лаїс Габріела Барбоза да Кунья відвідала салон для мелірування та текстурування волосся, причому спочатку вона була задоволена результатом і навіть хвалилася ним у соціальних мережах. Проте вже за кілька днів жінка почала засипати заклад скаргами, стверджуючи, що через майстра стала схожою на кумедного коміксового персонажа, і вимагала негайного повернення коштів.

Реклама

Отримавши відмову через те, що процедура була виконана якісно та за попередньою домовленістю, розлючена клієнтка прийшла до салону без попередження і влаштувала скандал. Камери відеоспостереження зафіксували, як вона підкралася ззаду до стиліста Едуардо Феррарі, коли той працював з іншою людиною, витягла ніж із сумочки та завдала йому удару між лопатками, перш ніж її скрутили охоронці та інші співробітники.

Погрози кілером та реакція поліції

Під час затримання жінка кричала, що перукар неодмінно помре, якщо їй не віддадуть гроші, і відкрито погрожувала найняти кілера для завершення розправи. Крім того, нападниця зізналася правоохоронцям у скоєному злочині та не стала приховувати, що перед ударом ножем свідомо вигукувала на адресу жертви гомофобні образи.

На щастя, поранення виявилося поверхневим, проте місцева поліція шокувала потерпілого, кваліфікувавши збройний напад лише як дрібне хуліганство. Це викликало неабияке обурення у команди салону краси, яка тепер готує відповідні юридичні кроки для перекваліфікації справи та шукає нове, більш безпечне приміщення для свого бізнесу.

«Ми не можемо нормалізувати подібні ситуації або мовчати про них, адже замах на вбивство — це надзвичайно серйозний злочин, і до нього слід ставитися відповідно», — заявив перукар.

Реклама

Нагадаємо, в Нью-Йорку чоловік з мачете порізав трьох людей у метро. Зловмисник ігнорував накази поліції покласти зброю та заявляв, що він «Люцифер».

Новини партнерів