Різдвяний ярмарок ледь не перетворився на кривавий теракт: що сталося

Новорічний ярмарок

У німецькій Баварії правоохоронці запобігли підготовці теракту на різдвяному ярмарку в місті Дінгольфінг. Силовики затримали п’ятьох чоловіків, яких підозрюють у плануванні нападу на відвідувачів ринку.

Про це повідомляє видання BILD.

За версією правоохоронців, підозрювані мали намір здійснити напад за допомогою автомобіля — в’їхати в натовп людей на різдвяному ярмарку, аби завдати якомога більшої кількості жертв.

Затримання відбулося на німецько-австрійському кордоні. Серед підозрюваних — троє громадян Марокко, один єгиптянин та громадянин Сирії.

Слідство вважає, що ключову роль у підготовці атаки відігравав громадянин Єгипту, який, за даними BILD, відомий як проповідник. Саме він, за версією правоохоронців, підбурював інших учасників групи до скоєння нападу.

У Генеральній прокуратурі Мюнхена повідомили, що всі п’ятеро підозрюваних уже постали перед судом, який санкціонував їхній арешт. Перший сигнал про можливу загрозу надійшов від Баварського відомства із захисту Конституції.

Міністр внутрішніх справ Баварії Йоахим Геррманн наголосив, що завдяки злагодженій роботі спецслужб вдалося запобігти можливому теракту та захистити цивільне населення.

Нагадаємо, в Україні, в Києві, вдень 11 грудня у Києві стався вибух на вулиці Ревуцького, що в Дарницькому районі. Тоді правоохоронці повідомили, що внаслідок детонації невідомого пристрою загинула одна людина та ще одна була травмована.

Голова громадської ради при МВС (2019-2021 рр.) Володимир Мартиненко наголосив, що ворог маскує вибухівку під звичайні предмети, а тому радить звертати увагу на все, що нас оточує. Це може бути телефон, сумка, навіть документи. Важливо самотужки це не чіпати, а викликати відповідні служби.