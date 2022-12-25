Різдво з Україною: світові лідери під час свят згадують про війну та українців

У час різдвяних свят у цілому світі лунають слова підтримки Україні, яка протистоїть російській агресії.

Напередодні Різдва світові лідери традиційно звертаються з промовами до громадян своїх країн. Цього року в контексті російської агресії проти України особливо доречно лунали з їхніх вуст слова про мир, який повинен настати. Багато хто у своїх промовах висловлював підтримку мужньому українському народові.

ТСН.ua пропонує ознайомитися з тим, як у час різдвяних свят світові лідери висловлювалися про війну в Україні та як підтримували українців.

Німеччина

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр у своєму різдвяному зверненні заявив, що німці повинні підтримувати тих, хто зазнає нападу. За його словами, Україна захищається з великою мужністю, а Європа згуртована.

Фото: Associated Press

"Доки не настав мир, ми повинні підтримувати тих, хто зазнає нападу, погроз і пригнічення. Жорстокий російський напад на Україну, повернення війни до Європи, жахливі страждання українців, як і побоювання ескалації бойових дій - все це лякає багатьох людей у нашій країні", - наголосив він.

Президент ФРН заявив, що "найбільше наше бажання цього року, щоб знову настав мир".

"Це має бути справедливий мир, який не заохочує захоплення земель і не залишає народ України віч-на-віч із свавіллям і насильством окупантів", - підкреслив Штайнмаєр.

Бельгія

Король Бельгії Філіп присвятив війні в Україні значну частину традиційного різдвяного звернення до нації. Монарх нагадав про невинних жертв серед українців і подякував своїм співгромадянам за допомогу біженцям.

"Жорстока і безглузда війна, яка претендує на заміну сили закону законом сили. Цей конфлікт нагадує нам про минуле, яке, як ми думали, пішло назавжди", – сказав король Філіп.

Монарх висловив переконання, що українці борються за ті ж самі ідеали "свободи і безпеки", за які в минулому боролися і самі бельгійці.

"Ми будемо продовжувати підтримувати їх... Навколо нас ми бачимо багато зобов'язань і жестів солідарності. По всій країні наші співгромадяни стихійно відкрили свої будинки для українських біженців", - заявив Філіп.

Велика Британія

Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак напередодні Різдва опублікував зворушливий ролик на підтримку України.

На відео порівнюють життя двох дівчат з України і Великої Британії. Вони обидві готуються до Різдва, але в британської дитини передсвятковий період сповнений щастя, українська дівчинка щодня чує сигнали повітряної тривоги.

This Christmas, we’re with you Ukraine



pic.twitter.com/uadO3uvfwi — Rishi Sunak (@RishiSunak) December 23, 2022

Та все ж навіть у темряві українська дівчинка отримує подарунок - він від її британської подруги, яка, як і мільйони людей у світі, підтримала юну українку і додала трішки світла до її свята.

США

Перші леді Америки Джил Байден напередодні Різдва також згадала про українців.

У своєму дописі в Twitter вона нагадала, як на початку цього року спеціалізована клініка Святого Юди приймала українських онкохворих дітей у Сполучених Штатах, щоб продовжити їхню опіку.

Earlier this year, @StJude welcomed Ukrainian children with cancer to the United States to continue their care. Shortly after they arrived, I went to St. Jude to welcome these resilient children and their families.



This Christmas, Joe and I are thinking of these families. pic.twitter.com/ywx83doktB — Jill Biden (@FLOTUS) December 24, 2022

“Невдовзі після того, як вони прибули, я пішла до клініки Сент-Джуд, щоб привітати цих витривалих дітей та їхні родини. Цього Різдва ми з Джо думаємо про ці сім’ї”, - написала дружина президента США.

Ватикан

Папа Римський Франциск у своїй проповіді напередодні Різдва натякнув на війну в Україні, оголосивши, що у світі рівень жадібності та жаги влади настільки великий, що деякі хочуть “поглинути навіть своїх сусідів”.

Фото: Associated Press

“Я особливо думаю про дітей, яких пожирає війна, бідність і несправедливість”, – сказав Папа.

Після вторгнення Росії в Україну Франциск виступав проти війни майже на кожному публічному заході, засуджуючи те, що він назвав звірствами та неспровокованою агресією. Однак у проповіді напередодні Різдва він не згадав конкретно про Україну.

Польща

Президент Польщі Анджей Дуда у короткому вітанні з прийдешнім Різдвом, опублікованим у Twitter, теж лише натякнув на війну в Україні, побажавши у ці святкові дні миру "у світі та біля наших кордонів".

Також він написав, що насамперед "мир у серцях" повинен допомогти здолати всі труднощі.

Країни Балтії

Президент Литви Гітанас Науседа, вітаючи з Різдвом у Twitter, також говорив про потребу у мирі.

"Давайте всі разом побажаємо, щоб мир прийшов у кожну країну і кожен дім. Ніколи не переставаймо вірити в чудо Різдва. Нехай сьогодні ввечері віра і надія наповнять ваші серця. Щасливого Різдва!" - написав він.

Let's make a wish all together for peace to come to every country and every home.



Let's never stop believing in the miracle of Christmas.



May faith and hope fill your hearts tonight. Merry Christmas! pic.twitter.com/v3RT9SXds8 — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) December 24, 2022

Президент Латвії Егілс Левітс трохи раніше опублікував допис, в якому він разом із Науседою та президентом Естонії Аларом Карісом символічно заливають окопні свічки.

"Під час Різдва українці воюватимуть в окопах... Це моральна підтримка і підтвердження того, що ми продовжуємо і будемо підтримувати Україну до її перемоги", - написав він.

During Christmas #Ukrainians will fight in the trenches. Together w/ @GitanasNauseda and @AlarKaris we’re symbolically pouring trench candles. That’s a moral support for the and a confirmation that we continue and will continue to support #Ukraine until its victory. pic.twitter.com/heD50xB8mQ — Egils Levits (@valstsgriba) December 19, 2022

Нагадаємо, російська армія 24 грудня кілька годин вела обстріл Херсона із застосуванням, ймовірно, "Градів". Повідомлялося про загиблих та багатьох постраждалих, кількість яких протягом дня лише зростала. Ворожа атака була скерована на ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі.

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