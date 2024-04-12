Ризик аварії на ЗАЕС збільшився: Росія має намір перезапустити окуповану атомну електростанцію

Президент РФ Володимир Путін повідомив МАГАТЕ, що Росія "обов'язково" перезапустить Запорізьку АЕС, яка наразі окупована росіянами. Таку відповідь він дав голові МАГАТЕ Рафаелю Гроссі минулого місяця під час зустрічі в Сочі, на якій також був присутній голова "Росатома". Але російський лідер не уточнив термін, коли це станеться.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

У статті зазначається, що спроба перезапустити станцію збільшить ризик аварії на найбільшому ядерному об'єкті Європи. Випадок захоплення діючої АЕС іншої країни є безпрецедентним в історії атомної галузі. Небезпека зокрема полягає в тому, що у РФ немає фахівців, які б могли її обслуговувати, оскільки ЗАЕС не є станцією радянського типу. Наразі вона частково оснащена західними системами управління й працює на американському ядерному паливі від Westinghouse.

Як повідомили у Міністерстві енергетики США з посиланням на невказані звіти зараз станція управляється лише однією людиною, я п'ять із шести її реакторів знаходяться у стані так званої "холодної зупинки". Робота шостого реактора підтримується на мінімальному рівні, якого достатньо для підтримки основних процесів безпеки на АЕС.

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