Ризик Третьої світової війни у світі зростає, якщо не зупинити одну людину - Курт Волкер

На думку Волкера, є дві протиборчі сторони: це демократія, мир та диктатору і війни.
Якщо Володимира Путіна не зупинити в Україні, ризик Третьої світової війни у світі зростає.
Таку думку висловив в інтерв’ю "Телеграфу" висловив колишній спеціальний представник США з українських питань Курт Волкер.
"У нас є Путін, який висуває вимоги щодо територій, населення та управління в Європі. У нас є Іран, який робить те саме на Близькому Сході, використовуючи такі інструменти, як ХАМАС, хуситів та Хезболла. У нас є Північна Корея, яка зацікавлена у власному порядку денному. І у нас є Китай, готовий скористатися всім цим, якщо всі інші будуть зайняті війною десь в іншому місці. Отже, зростає ймовірність того, що у нас постійно триватимуть конфлікти", - сказав він.
На думку Волкера, є дві протиборчі сторони: це демократія, мир та диктатору і війни, на зразок Росії, КНД чи Ірану.
"Я думаю, якщо Путіна зупинять в Україні, він не буде розгортати свою війну деінде. Це також створить більше сумнівів в Ірані, Північній Кореї та Китаї, якщо вони побачать, що Росія фактично послабила себе", - вважає він.
Нагадаємо, The Telegraph опублікувало статтю, у якій припускають, що світ на порозі Третьої світової війни, оскільки Китай, Іран і КНДР готові до бою.
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