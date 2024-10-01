Ризик втрати цілого покоління українців: нардеп про примус вчитися в польських школах

За інформацією депутата, тільки у Польщі перебувають 900 тисяч українців і майже 200 тисяч з них – це школярі та студенти.

Від початку вересня українські діти у Польщі, будуть зобов’язані відвідувати місцеві польські школи. За порушення закону щодо обов’язкового навчання біженців планують позбавляти грошових виплат.

Це може загрожувати повною втратою цілого покоління українців. Про це заявив нардеп Микола Княжицький на своїй сторінці у Facebook.

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"Нові польські освітні правила для українських біженців вимагають навчання дітей у польських школах в обмін на фінансову допомогу. Перед українськими родинами постають виклики інтеграції, ризики асиміляції та втрати зв'язку з Україною", – попереджає нардеп.

За інформацією депутата, тільки у Польщі перебувають 900 тисяч українців і майже 200 тисяч з них – це школярі та студенти.

"Вражає бездіяльність та незацікавленість української влади у розв'язанні проблеми, що несе ризик втрати цілого покоління українців", – обурився Княжицький.

Раніше повідомлялося, що у Польщі запровадять обов’язкове очне навчання дітей з України.

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