Ризик залишається дуже високим: ВООЗ заявила, що COVID-штам "Омікрон" дістався вже до понад сотні країн

Ризик залишається дуже високим: ВООЗ заявила, що COVID-штам "Омікрон" дістався вже до понад сотні країн

Вчені з'ясували, що COVID-штам "Омікрон" швидко поширюється навіть у країнах з високим рівнем імунізації населення.

Випадки захворювання на новий штам COVID-19 "Омікрон" станом на вівторок, 21 грудня, підтверждені на території 106 країн світу.

Про це повідомляється у щотижневому епідеміологічному звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Зазначається, що згідно з останнім даними, новий варіант коронавірусу "має перевагу у зростанні", як порівняти його з "Дельтою". Так, "Омікрон" швидко поширюється навіть у країнах з високим рівнем імунізації населення і документуванням передавання в громадах.

"Залишається незрозумілим, як висока швидкість зростання може бути пов'язана з ухиленням від імунітету, внутрішньою підвищеною трансмісивністю або комбінацією того й іншого, - зауважують у ВООЗ. - Дані про клінічний рівень тяжкості "Омікрона" все ще обмежені".

Тим часом кількість госпіталізації у Великій Британії та Південній Африці продовжує зростати, що викликає побоювання щодо можливого перевантаження систем охорони здоров'я цих країн.

"Попередні дані свідчать про зниження нейтралізації "Омікрона" у тих, хто отримав первинну вакцинацію, або тих, хто раніше був інфікований SARS-CoV-2, що може вказувати на рівень гуморального імунного ухилення", - додали у ВООЗ.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я підсумували, що загальний ризик, пов'язаний із новим варіантом "Омікрон", залишається "дуже високим".

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