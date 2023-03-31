Ризик застосування ядерної зброї зараз вищий, ніж під час "холодної війни" – ООН

В організації наголосили, що усі держави повинні уникати будь-яких дій, що можуть призвести до ескалації, помилки або прорахунку.

Заступниця генсека ООН Ізумі Накаміцу заявила, що на сьогодні ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж будь-коли від моменту початку "холодної війни".

Про це посадовиця сказала, виступаючи на засіданні Ради Безпеки ООН 31 березня. Зауважимо, що засідання присвячене обговоренню погроз Росії розміщенням ядерної зброї в Білорусі.

Накаміцу наголосила, що світові держави повинні діяти разом, аби зупинити потенційну ядерну загрозу. Представниця ООН закликала Росію, Білорусь та інші держави дотримуватися Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

"Усі держави повинні уникати будь-яких дій, які можуть призвести до ескалації, помилки або прорахунку. Усі держави – учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї – ті, що володіють ядерною зброєю, і ті, що не володіють нею, повинні суворо дотримуватися зобов'язань, які вони взяли на себе", – сказала у своїй промові заступниця генсека ООН.

Вона додала, що ииконання цих зобов'язань є найважливішим елементом запобігання розповсюдженню та застосуванню ядерної зброї та забезпечення її ліквідації.

"Ризик застосування ядерної зброї вищий, ніж будь-коли від моменту початку "холодної війни". Задля безпеки всіх нас я закликаю Росію, США та ООН поговорити про повернення до нового договору про ядерну зброю. Ці дії вкрай потрібні для міжнародної стабільності", – наголосила Накаміцу.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що його держава може розмістити у Білорусі своє тактичне ядерне озброєння. За словами очільника Кремля, влітку в сусідній країні завершиться будівництво сховища для цієї зброї.

Історик Юрій Фельштинський переконаний, що Путін планує піти на такий крок, аби завдати ядерного удару по Литві та Польщі. Це може статися не пізніше вересня 2023 року, якщо Захід не застосує превентивні дії.

В ГУР Міноборони України запевнили, що вони разом зі світовими колегами контролюють можливе розміщення ядерної зброї і на території Білорусі, і відстежують ситуацію всередині Росії.

Білорусь нарветься на санкції: Ядерна загроза розхвилювала Європу

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