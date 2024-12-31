Небезпечна бесіда: компанія чоловіків розвела багаття на заправці

Невідомі чоловіки розвели вогонь поблизу бензоколонки.

Відео того, як декілька чоловіків сидять поблизу багаття посеред автозаправки, опублікували у соцмережі "Х", передає ТСН.ua.

Компанія, що сиділа навколо вогню, про щось розмовляла. Жодної стурбованості щодо небезпеки від людей не спостерігається.

За кілька днів відео зібрало понад 240 тисяч переглядів та понад сотню коментарів.

"Між дурістю і самовпевненістю тонка межа", "Не можуть ці хлопці бути такими тупими, щоб розпалити багаття біля паливороздавальної станції. Сподіваюся, відповідні органи влади застосують відповідні заходи, а ліцензію заправки призупинять", "Вони взагалі не бояться смерті", "Це дуже небезпечно" – такі коментарі залишали під відео.

Зокрема, більшість користувачів соцмережі закликали вжити заходів щодо порушників та позбавити заправку ліцензії.

Наразі місце та обставини цього інциденту невідомі.

Чоловіки розпалили багаття посеред заправки

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