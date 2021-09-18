Ризикували життям заради "дами": у Нідерландах півень і цап відбили у яструба курку (відео)

Ризикували життям заради "дами": у Нідерландах півень і цап відбили у яструба курку (відео)

Тварини кинулися захищати курку, на яку напав яструб.

В Нідерландах на одній із ферм сталася історія зі щасливим кінцем. Цап і півень врятували життя курці, на яку напав яструб.

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Відео поєдинку птахів і тварини виклали в Мережі.

На кадрах видно, як посеред двору гуляє курка. Зненацька згори на неї налітає яструб і атакує, намагаючись ухопити лапами і злетіти з нею. Птаха з останніх сил бореться за життя.

Це помітив півень, який гуляв неподалік. Він підлетів і почав захищати "даму". Втім, сил півневі, щоб здолати суперника, явно не вистачало.

Боротьбу птахів побачив цап і накинувся на чужака. Не зважаючи на те, що яструб збив копитного з ніг, він миттю оговтався і ринувся у бій з подвійною силою.

Яструба вдалося прогнати.

Нагадаємо, що у Запоріжжі ягня втекло з ресторану, стало зіркою соцмереж. Після візиту ягняти Валери під місцеву СБУ, в Мережі почала ширитися хвиля на захист тварини. Люди пропонують за баранчика шалені гроші та вже поширюють петиції з хештеґом "Свободу Валері!".

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