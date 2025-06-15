Різко зросла кількість жертв авіакатастрофи в Індії — лікарі повідомили нові дані

Наслідки авіакатастрофи в Індії. / © Associated Press

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В Індії триває розслідування масштабної авіакатастрофи, що сталася у четвер в місті Ахмадабад. Як повідомив президент Асоціації молодих лікарів BJ Medical College доктор Дхавал Гаметі, до місцевої лікарні доставлено 270 тіл загиблих, вилучених із місця трагедії.

Про це пише BBC.

Літак рейсу AI171, що прямував із міжнародного аеропорту імені Сардара Валлаббхаї Пателя до Лондона, втратив висоту менш ніж через 60 секунд після зльоту та врізався у будівлю, яку використовували як гуртожиток для лікарів медичного коледжу та цивільної лікарні.

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Унаслідок аварії загинули всі 242 пасажири та члени екіпажу, за винятком одного — 40-річного громадянина Великої Британії, який вижив.

Влада уточнює кількість жертв серед мешканців будівлі. Тим часом триває ідентифікація тіл за зразками ДНК, що, за словами лікарів, відбувається повільно через масштаби трагедії.

Причини катастрофи наразі встановлює Бюро з розслідування авіаційних пригод Індії (AAIB) за участі експертів зі США та Великобританії.

Авіакатастрофа в Індії

Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India розбився в місті Ахмедабад на заході Індії 12 червня. Судно прямувало з місцевого аеропорту Сардара Валлабхая до Гатвіка в Лондоні. На борту перебувало 230 пасажирів - громадяни Індії, Великої Британії, Португалії та Канади, а також 12 членів екіпажу.

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Авіакатастрофа сталася за кілька хвилини після зльоту. Boeing розбився за периметром аеропорту в житловому районі Мегані Нагар, але упав на дах гуртожитку медичного коледжу, внаслідок чого загинули пасажири, екіпаж та люди на землі.

В авіакатастрофі в Індії уцілів один пасажир. Ним виявився 40-річний громадянин Великої Британії Вішваш Кумар Рамеш. Він кілька днів перебував в Індії, щоб відвідати родину, і повертався до Великої Британії разом зі своїм братом Аджаєм Кумаром Рамешем.