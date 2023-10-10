Рlayboy розірвав контракт з відомою порноакторкою через її підтримку ХАМАС

Playboy звільнив Мію Халіфу після того, як порнозірка підтримала дії бойовиків ХАМАС і виступила з антиізраїльськими заявами.

Колишня порноакторка ліванського походження Міа Халіфа виступила на підтримку Палестини і бойовиків ХАМАС, внаслідок чого втратила контракт з медіа-імперією Playboy.

Журнал розіслав електронні листи своїм підписникам і сказав, що видалив канал Мії з платформи Playboy. Тепер на її сторінці відображаються слова "Не знайдено".

"Ми пишемо, щоб повідомити вам про наше рішення припинити стосунки Playboy з Мією Халіфою, включаючи видалення каналу Playboy Мії на нашій платформі.

Мія зробила огидні та осудливі коментарі, вихваляючи атаки ХАМАС на Ізраїль і вбивство невинних чоловіків, жінок і дітей", - йдеться в електронному листі користувачам.

"У Playboy ми заохочуємо свободу вираження поглядів і конструктивні політичні дебати, але ми дотримуємося політики нульової терпимості до мови ненависті. Ми очікуємо, що Мія зрозуміє, що її слова та дії мають наслідки", – додали у компанії.

"Це такий жахливий твіт, Міє. Вважайте себе негайно звільненою. Просто огидно. Більш ніж огидно. Будь ласка, розвивайтеся та станьте кращою людиною. Той факт, що ви виправдовуєте смерть, зґвалтування, побиття та захоплення заручників, справді огидне. Жодними словами не можна пояснити ваше невігластво", – написав у Тwitter директор компанії Тодд Шапіро.

Що заявляла порноакторка

"Якщо ви можете дивитися на ситуацію в Палестині і не бути на боці палестинців, то ви на неправильному боці апартеїду, і історія це покаже з часом", – написала вона в Тwitter.

Ще раніше вона написала: "Хтось, будь ласка, може сказати борцям за свободу в Палестині перевертати свої телефони і знімати горизонтальні відео".

"Я не можу повірити, що сіоністський режим апартеїду скидають партизани в підроблених сорочках Gucci", – написала Халіфа згодом.

Коментуючи розрив контракту Міа Халіфа написал черговий твіт, в якому нема й натяку на зміну позиції.

"Я б сказала, що підтримка Палестини позбавила мене можливостей для бізнесу, але я більше злюся на себе за те, що не перевірила, чи не веду я справи з сіоністами. Моя помилка", – зазначила порнозірка.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі подружжя вступило в бій з групою бойовиків ХАМАС, щоби врятувати своїх дітей - 10-місячних близнюків. Подружжя загинуло, однак встигло вбити сімох бойовиків.

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