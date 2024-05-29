"Ро****чив собі по коліна і по**й": окупанти жаліються, що їм на Бєлгородщині дали наказ рити окопи

Російські окупанти жаліються, що їх перекидають “з місця на місце” у Бєлгородській області. Там їм доводиться рити окопи, після чого їх посилають “відпрацьовувати” іншу територію.

Про це свідчить розмова окупанта з його дружиною, яку перехопила ГУР України.

“Я не розумію, вони вас просто виводять, щоб ви там окопи рили, б**ть? Ось із місця на місце? Чи готують території для інших? Я реально не розумію. Ненормальні. Варьєпа, коротше, зараз у вигідній позиції. Ро****чив собі по коліна і по**й. Ти там знову будеш копати окопи, шукати місце зв'язку. А потім куди?” - жаліється дружина окупанта.

Водночас в ГУР України підкреслили, що за кожен воєнний злочин, здійснений проти нашої держави, буде справедлива відплата.

Нагадаємо, що росіяни випробовують на полі бою експериментальні зразки “військової” техніки.

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