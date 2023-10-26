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Роберт Фіцо повідомив ЄС про відмову уряду Словаччини озброювати Україну

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
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Роберт Фіцо повідомив ЄС про відмову уряду Словаччини озброювати Україну

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн / Фото: Facebook Роберта Фіцо

Словацький прем’єр-міністр на зустрічі із президенткою Єврокомісії заявив про право на "власну думку".

У четвер, 26 жовтня, новопризначений прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, що його уряд не підтримуватиме Україну військовою допомогою.

Про це словацький прем’єр написав на своїй сторінці у Facebook.

“Ми зосередимося лише на гуманітарній допомозі [Україні]”, - наголосив Робер Фіцо, який під час передвиборчої кампанії до парламенту відзначався антиукраїнськими заявами.

За його словами, президентка Єврокомісії у відповідь заявила, що “поважає суверенне право держав-членів підтримувати чи не підтримувати Україну зброєю”.

Словацький прем’єр у своєму дописі в соцмережі наголосив: у розмові з Урсулою фон дер Ляєн він заявив, що "відсьогодні Словаччина матиме власну думку в Брюсселі".

Характерно, що на фото із засідання Європейської Ради в Брюсселі, якими супроводжується цей допис Фіцо на Facebook, словацький прем’єр кілька разів стоїть поруч із прем’єр-міністром Угорщини, ще одним українофобом Віктором Орбаном.

Як повідомляє чеське видання iDnes, словацький прем’єр на зустрічі з депутатами Євроради від Словаччини також заявив, що не підтримає жодні санкції проти Росії, “якщо на столі не буде аналізу їхнього впливу на Словаччину”. 

“Якщо будуть санкції, які завдадуть нам шкоди, оскільки більшість санкцій завдали нам шкоди, то я не бачу жодних причин їх підтримувати”, - сказав Фіцо. 

Нагадаємо, після того, як партія Роберта Фіцо перемогла на парламентських виборах у Словаччині, він заявив, що його країна має "більші проблеми", ніж допомога Україні. 

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Дата публікації
Перегляди
27к
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