Роберт Фіцо пропустив важливий саміт ЄС на тлі "погіршення здоров'я" після замаху

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїхав на неформальну зустріч лідерів Європейського Союзу, яка відбувається у Копенгагені, пославшись на проблеми зі здоров’ям, пов’язані зі спробою його вбивства, яка сталася торік. Рішення Фіцо про скасування його участі було оголошено саме в момент початку саміту в данській столиці.

Про це пише Bloomberg з посиланням на офіційну заяву речника словацького лідера.

Скасування участі та замах

Речник Фіцо Александр Ковач заявив, що рішення словацького прем’єра пропустити саміт, де обговорюються питання безпеки та посилення підтримки України, викликане «погіршенням стану здоров’я, пов’язаним із замахом». Цей напад стався торік у травні, коли 72-річний пенсіонер вистрілив п’ять разів у прем’єра, який вітав своїх прихильників після засідання уряду. Нападник, якого заарештували на місці та згодом звинуватили у скоєнні терористичного акту, заявив, що напав на Фіцо через незгоду з політикою його уряду.

Політичний контекст

Це не перший випадок, коли Фіцо скасовує публічні виступи, посилаючись на ускладнення зі здоров’ям після стрілянини. У квітні цього року він пропустив телевізійні дебати з колишнім президентом Чехії Мілошем Земаном, хоча спочатку причиною називали робочі зобов’язання.

Відсутність Фіцо на саміті відбувається на тлі важливих дискусій щодо європейської безпеки та співпраці. Останнім часом словацький прем’єр разом з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном чинить опір тиску з боку ЄС і США, які намагаються повністю припинити імпорт російської нафти з метою відрізати Москву від основного джерела фінансування війни.

Нагадаємо, саміт у Копенгагені проходить на тлі підвищених заходів безпеки, спричинених серією підозрілих інцидентів з безпілотниками навколо аеропортів Данії.