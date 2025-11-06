ТСН у соціальних мережах

Світ
133
Робітники виявили стародавній скарб під час ремонту у храмі

Понад 100 стародавніх момент зберігалися у глиняному глечику — вчені збираються їх дослідити.

Анастасія Павленко
Скарб виявили випадково

Скарб виявили випадково / © Associated Press

В Індії робітники з провінції Тамілнад виявили 103 золоті монети під час ремонту стародавнього храму.

Про це повідомляє NDTV.

Робітники натрапили на скарб у храмі Сіван неподалік міста Полур. Як розповів очільник поліції Полура, 103 стародавні монети було виявлено у глиняному горщику.

Учені ще не знають, коли саме монети було викарбувано, проте представники влади заявили, що храм було збудовано за правління Раджіраджі III у XIII столітті. У ті часи на території сучасного штату Тамілнад існувало корольство Таміла Чола.

Скарб передали представникам податкової служби та Департаменту індуїстських релігійних та благодійних фондів, які простежать за його збереженням та вивченням.

Нагадаємо, у селі Розмарки, Велика Британія, виявили скарб із бронзовими прикрасами, що пролежав у землі близько трьох тисяч років.

