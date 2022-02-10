Робив ремонт і розбагатів: у старій стелі господар будинку виявив дві валізи з грошима

Робив ремонт і розбагатів: у старій стелі господар будинку виявив дві валізи з грошима

В одній з валіз була газета Cleveland Plain Dealer за 25 березня 1951 року і три пакунки з вощеного паперу з пачками доларів.

Мешканець Клівленда (США) випадково виявив у стелі дві валізи з 45 тисячами доларів. Знайдені гроші він планує віддати за іпотеку.

Про це повідомляє The Sun.

Чоловік робив ремонт і під однією з дерев'яних панелей наткнувся на стару валізу.

"Я витяг її назовні і покликав дружину. Усередині щось було, але не важке, як монети або золоті зливки", - розповів чоловік.

У валізі була газета Cleveland Plain Dealer за 25 березня 1951 року і три пакунки з вощеного паперу з пачками доларів 1928-1934 років випуску. Потім чоловік знайшов ще одну валізу, в якій також були гроші. Загалом сума становила 45 тисяч доларів.

Нагадаємо:

У шотландському Единбурзі місцева мешканка Кеті Марсден знайшла у себе на горищі історичний та документ, завдяки якому їй вдалося розбагатіти. Жінка виявила копію Декларації незалежності США 1776 року. Документ продали анонімному покупцеві за 4,42 млн доларів.

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