Робота мрії у старовинній вежі: у Німеччині відкрили незвичайну вакансію доглядача пам’ятки XII століття

Старовинна вежа /Фото: Picture alliance/SZ Photo

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У німецькому місті Бад-Вімпфен відкрили вакансію доглядача старовинної вежі, яка побудована 1170 року. Той, хто обійме цю посаду, має постійно жити у вежі й платити комунальні послуги, а зарплату отримуватиме за рахунок вхідних квитків відвідувачів.

Про це повідомило видання Bild.

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У будівлі є одна кімната, мінікухня та ванна кімната/туалет.

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В обов’язки доглядача входить прийом гостей, збір коштів за вхідні квитки та догляд за історичною спорудою.

Наголошується, що новий доглядач вежі повинен бути здоровим та фізично підготовленим, адже щоб піднятись нагору, треба подолати 134 сходинки. Також вітається доброзичливість, вміння спілкуватися з людьми й зацікавлеість історією.

Щоб піднятись нагору, треба подолати 134 сходинки / Фото: Picture alliance/SZ Photo

Зазначається, що стандартного трудового договору з містом немає. Зарплату доглядач отримуватиме за рахунок вхідних квитків — частину цих коштів він залишає собі.

Вакансію мають закрити до 1 березня 2027 року.

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Пам’ятка працює від Великодня до других вихідних жовтня з вівторка по неділю з 10:00 до 12:00 та з 14:00 до 16:30.

Вежа побудована 1170 року / Фото: Picture alliance/SZ Photo

Попередня доглядачка жила у вежі від 1996 року

Досі з 1996 року в Блакитній вежа жила та працювала попередня доглядачка Бланка Кнодель, яку називали «Королева Блакитної вежі».

Жінка виховала там трьох своїх дітей, а в будівлі знайшлося місце для гідромасажної ванни та піаніно.

Бланка Кнодель прожила у вежі від 1996 року / Фото: Picture alliance/SZ Photo

Останній робочий день 75-річної жінки буде 10 січня 2027 року.

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Від 2017 до 2022 року у вежі провели масштабну реконструкцію, у роботи було інвестовано понад шість мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше біженка показала, де у Німеччині можна заробити 18 тисяч євро за два тижні, але попередила про важливий нюанс.

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