Робота мрії за 66 тисяч євро: претендентам пропонують "зовсім новий досвід"

Якщо вас не злякає місце розташування "офісу".

Британський антарктичний науковий інститут (BAS) шукає фахівців, а саме кухарів, столярів, електриків і сантехніків для роботи на своїх станціях в Антарктиді.

Про це свідчить оголошення про вакансії на сайті інституту для кухарів, столярів, електриків і сантехніків.

Інститут пропонує привабливі умови для претендетів на вакансії:

зарплата до 66 тис. євро на рік

бонуси

оплачуване житло

харчування

транспорт і спецодяг

Єдиний нюанс полягає в тому, що працювати доведеться на південному континенті, а саме в Антарктиді.

Роботу можна розпочати від травня, а заробітна плата варіюється від 34 000 до 66 000 євро на рік залежно від професії.

До прикладу, кухарі в ЄС заробляють у середньому близько 32 300 євро, а електрики – 41 760 євро. Однак крім грошей, вакансії в Антарктиді пропонують "унікальний досвід і можливість зробити внесок у глобальну науку".

"Працювати кухарем в Антарктиді – це зовсім новий досвід. Потрібно готувати цікаві й поживні страви з обмежених запасів, але пейзаж із вікна кухні просто епічний", – розповідає кухар Олівер Губерт, який працював в Антарктиді.

Столяр Елойз Савілл також у захваті від місцерозташування "офісу" та умов праці.

"Я прибираю лід з дерева, керую снігоходом і будую конструкції в одному з екстремальних місць на Землі", – розповідає він.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що жінка покинула свою роботу після першого сеансу масажу. Він виявився поворотним моментом в її житті.

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