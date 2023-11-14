Робота у Литві без знання мови: на які вакансії і зарплати можуть розраховувати українці

У Литві роботу вже знайшли понад 25 тисяч українців із тимчасовим захистом. Українці, які не володіють мовою, можуть працевлаштуватися на підприємства, де потрібно виконувати фізичну роботу. Так, багато вакансій є на підприємствах харчової промисловості, наприклад, з виробництва м’ясної продукції, а також в автомобільній галузі.

Про це у коментарі "РБК-Україна" розповіла керівник міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Маргарита Нестеренко.

"У Литві багато м’ясних підприємств, які працюють не тільки на внутрішній ринок, але на експорт, наприклад, до сусідніх України і Польщі. Тому часто потрібні працівники на ці заводи. Ця робота в основному пов’язана з пакуванням готової продукції, а не з сирим м’ясом, оскільки підприємства сучасні і автоматизовані", – розповідає Маргарита Нестеренко.

Також є вакансії для іноземців на підприємствах з виробництва алкогольних напоїв, морозива, на підприємствах автомобільної галузі.

Зокрема, на підприємствах, де виробляють комплектувальні для автомобілів, як от електронні кабелі, зарплата стартує від 750 євро нетто, тобто "на руки" (30 тис. грн). А з урахуванням премій та бонусів, в середньому зарплата може сягати 1000-1300 євро нетто (40,3-52 тис. грн).

Мінімальна зарплата у Литві – 840 євро брутто (до відрахування податків), приблизно 34 тис. грн. У Польщі мінімальна зарплата від липня 2023 року становить 796 євро брутто (32 тис. грн).

Як легалізувати перебування у Литві

Статус тимчасового захисту у Литві можуть отримати громадяни України, які вперше приїхали до Литви у зв’язку з початком воєнних дій на території України (після 24 лютого 2022 року). Подати заявку на отримання тимчасового захисту можна заздалегідь та дистанційно на сайті Литовського Департаменту міграції. Після цього установа видасть карту реєстрації, на підставі якої громадянин України зможе працевлаштуватися.

"Важливим нюансом є те, що такий статус може отримати громадянин України, який проживав на момент повномасштабного вторгнення в Україні і не має статусу тимчасового захисту і актуальної посвідки на проживання чи віз в інших країнах ЄС", – наголосила Нестеренко.

Проте є альтернативний варіант – отримати посвідку на проживання у Литві з гуманітарних причин. Її може одержати українець, який не перебував в Україні на початок повномасштабного вторгнення, але не може повернутися додому.

Наявність статусу тимчасового захисту або посвідки відкриває для громадян України вільний доступ до литовського ринку праці.

Литовські роботодавці заохочують українців до праці різними бонусами. Наприклад, преміями, пропонують безкоштовне харчування.

"Литва є також є однією з небагатьох країн ЄС, яка надає житло для працівників безкоштовно. Це дозволяє українцям значно зекономити на витратах порівняно з країнами Західної Європи. Хоч середня зарплата у Литві менше за виплати у країнах з більш заможною економікою, але грошові заохочення з боку і роботодавців, і держави дозволяють українцям заробити більше", – пояснює експертка.

Нагадаємо, низка країн ЄС змінює правила перебування для біженців із України: що потрібно знати (перелік).

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