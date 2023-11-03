Робота у Німеччині без знання мови: які вакансії та зарплати пропонують українцям

Від початку повномасштабної війни Німеччина надала тимчасовий захист понад 1 млн українців. Все більше українців намагаються працевлаштуватися у Німеччині.

Яка ситуація щодо працевлаштування українців в Німеччині пише РБК-Україна.

У Німеччині можна влаштуватися на роботу без знання німецької мови на виробництві або в сфері логістики,

За таку роботу приблизна оплата - 12-13 євро на годину до відрахувань.

"Така робота не вимагає знання німецької мови, оскільки зазвичай на підприємствах чи складах є люди, які говорять українською і можуть бути комунікаторами між керівництвом та найманими працівниками", – йдеться у повідомленні.

Утім, є вакансії і з вищими ставками.

Також читайте Чого Росія хоче від війни і чому схиляє Україну до переговорів: Піонтковський назвав чотири сигнали Кремля

Наприклад кур'єр для поштового оператора матиме 16,03 євро за годину до відрахувань. Крім того, до зарплати працівникам можуть нараховувати компенсацію за інфляцію у різних розмірах, яку отримують й іноземці. Для кур'єра вона може складати до 190 євро на місяць.

"Залежно від очікувань німецьких роботодавців та мовних навичок внутрішніх співробітників їхніх компаній, вони відкриті для найму працівників, які розмовляють англійською", – додає фахівець.

Німецькі працедавці почали активно "цікавитися" українцями.

Що відбувається на німецькому ринку праці

Є висока ймовірність того, що працевлаштування на німецькому ринку стане дедалі цікавішим.

"Вищі, ніж у Польщі зарплати, спрощення доступу до ринку праці, інтеграційні та мовні курси – лише деякі з факторів, які впливатимуть на привабливість роботи у Німеччині. Німецькі роботодавці більш зацікавлені і відкриті до працевлаштування українців, ніж це було рік тому і до початку повномасштабного вторгнення. Вони починаються "відкривати" для себе працівників з України", – розповідає директорка з міжнародного розвитку міграційної платформи EWL Міхаліна Сєлевич.

Також читайте Пілот розбив літак і провів ніч у болоті з алігаторами – фото

За даними дослідження Німецького інституту економічних досліджень, лише 18% українських біженців були професійно активними.

"Зараз, за нашими опитуваннями, цей показник може становити 31%. В майбутньому ця частка може сягати 70–80%. Це є результатом ефективної системи підтримки в Німеччині, яка мотивує біженців братися за роботу та інтегруватися в місцеву громаду", – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що поруч з цим, в Україні активізувались шахраї, які вигадують все нові схеми, щоб виманювати у людей гроші.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.