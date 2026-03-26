Робота у Польщі: в українців забирали паспорти і змушували постійно працювати

У Польщі водіїв-українців змушували працювати понаднормово

У Польщі власника компанії, яка займається пасажирськими перевезеннями, звинуватили у торгівлі людьми. Серед постраждалих і громадяни України.

Про це пише польське видання Gazeta Wyborcza.

10 березня перед автобусним депо в Битомі з’явилися поліція та прикордонна служба. Як пише Gazeta Wyborcza, депо належить приватній компанії, яку очолює Кшиштоф П. Частки в транспортних компаніях також мають його дружина та дочка. Ці компанії є одними з найважливіших операторів міського транспортного управління.

ZTM — це муніципальне підприємство, яке управляє громадським транспортом. Компанія Кшиштофа П. самостійно або у складі консорціумів з іншими підприємствами обслуговує для ZTM понад 50 автобусних маршрутів.

Затримано Кшиштофа П., його дружину Барбару, трьох грузинів, які співпрацювали з ними, та двох прикордонників. Слідчі висунули їм звинувачення в участі в організованому злочинному угрупованні, торгівлі людьми та сприянні перебуванню іноземців на території Польщі.

За даними слідчих, азербайджанці, грузини, індійці та українці, які працювали в Горносілезько-Заглемській метрополії, були залучені до примусової праці. Рекордсмен, як стверджується, проводив на роботі до 450 годин на місяць. Нормою вважалося 300–350 годин за кермом. У справі вже встановлено п'ятнадцять потерпілих водіїв, тривають допити інших.

У іноземців вилучали паспорти та інші документи, їх позбавляли заробітної плати. Через це вони не могли змінити роботу чи повернутися на батьківщину.

