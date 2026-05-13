Робота в Німеччині виявилася не такою вигідною: українець пояснив нюанс

Українець у Німеччині відмовився від чергової вакансії після того, як перерахував зарплату і зрозумів, що без понаднормових вона буде значно меншою.

Український біженець у Німеччині Ігор Стасюк розповів, що вже втретє відмовився від запропонованої роботи. Причиною стала зарплата, яка після перерахунку виявилася нижчою, ніж заявляв роботодавець.

Про це чоловік розповів у TikTok.

За словами українця, раніше він уже двічі отримував пропозиції роботи поштою, однак не погодився. Цього разу йому зателефонували з німецького номера та запропонували працевлаштування.

Ігор попросив перевести спілкування у WhatsApp, оскільки йому було складно зрозуміти співрозмовника телефоном.

Йшлося про роботу в порту міста Любек. За словами українця, обов’язки мали полягати у перевантаженні автомобілів з потягів на пороми та з поромів — назад на потяги.

Роботодавець, як стверджує Ігор, озвучив зарплату у 2 тисячі євро “чистими”. Однак після підрахунків чоловік дійшов висновку, що за стандартного графіка 35 годин на тиждень фактична сума буде меншою.

“Я перерахував по годинах те, що він мені пропонує. І виявилося, що там не 2 тисячі. Там всього-на-всього 1400, по-моєму”, — сказав українець.

За його словами, до 2 тисяч євро зарплата могла б зрости лише за умови понаднормової роботи або додаткових змін у вихідні.

Після цього Ігор вирішив відмовитися від вакансії та продовжити пошуки роботи.

Коментарі
