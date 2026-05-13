- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 2 хв
Робота в Німеччині виявилася не такою вигідною: українець пояснив нюанс
Українець у Німеччині відмовився від чергової вакансії після того, як перерахував зарплату і зрозумів, що без понаднормових вона буде значно меншою.
Український біженець у Німеччині Ігор Стасюк розповів, що вже втретє відмовився від запропонованої роботи. Причиною стала зарплата, яка після перерахунку виявилася нижчою, ніж заявляв роботодавець.
Про це чоловік розповів у TikTok.
За словами українця, раніше він уже двічі отримував пропозиції роботи поштою, однак не погодився. Цього разу йому зателефонували з німецького номера та запропонували працевлаштування.
Ігор попросив перевести спілкування у WhatsApp, оскільки йому було складно зрозуміти співрозмовника телефоном.
Йшлося про роботу в порту міста Любек. За словами українця, обов’язки мали полягати у перевантаженні автомобілів з потягів на пороми та з поромів — назад на потяги.
Роботодавець, як стверджує Ігор, озвучив зарплату у 2 тисячі євро “чистими”. Однак після підрахунків чоловік дійшов висновку, що за стандартного графіка 35 годин на тиждень фактична сума буде меншою.
“Я перерахував по годинах те, що він мені пропонує. І виявилося, що там не 2 тисячі. Там всього-на-всього 1400, по-моєму”, — сказав українець.
За його словами, до 2 тисяч євро зарплата могла б зрости лише за умови понаднормової роботи або додаткових змін у вихідні.
Після цього Ігор вирішив відмовитися від вакансії та продовжити пошуки роботи.
Раніше біженка порівняла умови роботи лікарів в Україні та Німеччині. Вона зазначила, що поки українські медсестри отримують невеликі виплати, їхні колеги в Німеччині заробляють майже 190 тисяч гривень на місяць. Українська біженка порівняла дві медичні системи та пояснила, чому вітчизняні фахівці змушені ставати «героями мимоволі».