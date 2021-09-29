Робота в обмін на секс: співробітників ВООЗ у Африці звинуватили у масових зґвалтуваннях

Робота в обмін на секс: співробітників ВООЗ у Африці звинуватили у масових зґвалтуваннях

Майже 30 жінок завагітніли після сексуального насильства, деякі змушені були зробити аборт.

Фахівці низки гуманітарних організацій, які працювали в Конго під час стримування епідемії вірусу Ебола, ґвалтували місцевих жительок та надавали їм роботу в обмін на секс.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на доповідь незалежної комісії, яка розслідувала скарги мешканок африканської країни.

У причетності до зґвалтувань і сексуальної експлуатації десятків жінок у Демократичній Республіці Конго звинувачують понад 80 працівників гуманітарних організацій, зокрема Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Ще минулого року понад 50 жінок звернулися зі скаргами на фахівців ВООЗ та низки інших організацій, які працювали в країні в період з 2018 по 2020 рік, коли тут лютував вірус Ебола. За їхніми словами, вони вимагали інтимні послуги в обмін на роботу. Багато хто з іноземців відмовлявся використовувати презервативи, тож 29 жінок завагітніли, а деякі з них були змушені зробити аборт.

Незалежне розслідування засвідчило, що до злочинів причетний щонайменше 21 представник ВООЗ.

Гендиректор ВООЗ Тедрос Гебрейесус ознайомився з доповіддю. Він заявив, що читати цей звіт було “болісно” та вибачився перед жертвам. “Те, що сталося з вами, ніколи не повинно відбуватися ні з ким. Не можна вибачити. Моє головне завдання тепер - притягнути винних до відповідальності”, - заявив він.

Нагадаємо, у Гвінеї виявили перший випадок геморагічної лихоманки Марбурга, на місце події виїхала група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я,

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