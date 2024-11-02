Робота в Польщі: які зміни можуть чекати на українців з 2025 року

Зміни торкнуться понад 125 тисяч роботодавців та більше мільйона іноземних працівників.

Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики Польщі завершує роботу над проєктом нового закону, який передбачає серйозні зміни в правилах працевлаштування іноземців. Документ перебуває на громадському обговоренні та може набути чинності 1 січня 2025 року.

Про це повідомляє "InPoland".

Після громадського обговорення законопроєкт передадуть на розгляд Постійної комісії Ради міністрів, а потім – на затвердження уряду.

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Основним нововведенням цього проєкту є обов’язковість укладення трудового договору з іноземними працівниками, які отримують дозвіл на роботу. Договори-доручення залишаться доступними лише для сезонних працівників.

Таким чином реєстрація декларації про доручення роботи іноземцю буде можлива лише за умови укладення трудового договору. Це положення закріплено у статтях 28 і 59 проєкту, які визначають умови видачі дозволів іноземцям.

Основними завданнями нововведення є посилення захисту прав іноземних працівників, регулювання ринку праці та спрощення процедур працевлаштування на сезонну та постійну роботу.

Нагадаємо, у Польщі 23-річну українку звинуватили у жорстокому поводженні з тваринами та сексуальному насильстві.

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