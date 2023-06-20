Роботи-поліцейські охороняють один із аеропортів світу: де патрулюють робокопи (фото)

У Сінгапурі після понад п'яти років випробувань поліція представила для патрулювання аеропорту Чангі двох роботів.

Про це пише CNN.

Це лише перші подібні роботи у місті-державі Південно-Східної Азії, аби "підсилити передових офіцерів" у найближчі роки.

Робокопи можуть встановлювати кордони та попереджати перехожих, використовуючи свої мигалки, сирени та динаміки, доки вони чекають на прибуття поліцейських. Представники громадськості можуть безпосередньо спілкуватися із поліцією, натиснувши на кнопку на передній панелі роботів.

Фото: Singapore Police Force

"Інтеграція робототехніки підвищує операційну ефективність та можливості наших співробітників, дозволяючи їм більш ефективно виконувати свої обов'язки", - сказав операційний керівник поліції аеропорту Лім Ке Вей.

Кожен робот оснащений вбудованими динаміками, що передають звукові повідомлення, та задньою РК-панеллю, де відображаються візуальні повідомлення. Їхня висота становить приблизно 1,7 метра, але у них є висувні щогли, які збільшують висоту до 2,3 метрів.

Вони також оснащені декількома камерами, які забезпечують огляд на 360 градусів, що дозволяє поліції аеропорту мати безперешкодний огляд.

Фото: Singapore Police Force

Повідомляється, що це новітні роботи, які будуть використовуватися для виконання цивільних обов'язків у цій технічно підкованій країні з населенням понад 5 мільйонів осіб.

Більш ранні версії роботів використовувалися на публічних парадах 2018-го та 2022 року.

Під час коронавірусу собаки-роботи використовувалися для забезпечення суворого соціального дистанціювання, тоді як роботи-прибиральники стали звичайним явищем на станціях метро по всій країні, а також в аеропортах.

Нагадаємо, Сінгапур вперше очолив рейтинг найдорожчих міст світу для життя. Місто-держава, яке ще 2022 року зайняло у рейтингу п’яте місце, випередило Шанхай і Гонконг.

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