Роботу аеропорту Берліна екстрено зупинили через невідомий дрон

Дрон / © Getty Images

Реклама

У Німеччині аеропорт Берлін-Бранденбург (BER) призупиняв свою роботу через появу невідомого безпілотника над південною частиною летовища. Сталося це увечері п’ятниці, 31 жовтня.

Про це повідомляє Bild.

Від 20:00 до 22:00 польоти повністю зупиняли. 11 літаків перенаправили до інших міст: чотири — до Лейпцига, чотири — до Дрездена і три — до Гамбурга. Багато бортів кружляли над Берліном, а три рейси до Лондона, Бірмінгема та Стокгольма скасували.

Реклама

У поліції підтвердили, що очевидець та екіпаж патрульного автомобіля бачили дрон поблизу аеропорту. Після цього він зник із поля зору.

На сайті аеропорту з’явилося багато повідомлень про затримки. Чимало пасажирів годинами чекали в терміналі. За останніми даними, роботу аеропорту вже відновлено.

У зв’язку з інцидентом, було тимчасово скасовано заборону на польоти. Як повідомив речник аеропорту Аксель Шмідт, влада дозволила здійснювати зліт до 1:00 ночі, а посадки — до 4:00 ранку.

На місце інциденту прибули два гелікоптери федеральної поліції, які шукали дрон або його оператора. Територію довкола аеропорту також обстежували наземні патрулі.

Реклама

У виданні відмітили, що кількість інцидентів із безпілотниками поблизу аеропортів у Німеччині різко зросла. Лише на початку жовтня через подібну ситуацію зупиняли польоти в аеропорту Мюнхена.

Нагадаємо, увечері 2 жовтня поблизу повітряного простору Мюнхена були помічені невідомі дрони. Тоді повідомлялося про скасування понад десятка рейсів.

Увечері 3 вересня, вдруге за менш ніж 24 години, обидві злітно-посадкові смуги в аеропорту Мюнхена знову були закриті через появу невідомих безпілотників.