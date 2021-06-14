Родичі двох морпіхів США, ув'язнених у Росії, закликали Байдена домовитися з Путіним про їхнє звільнення

Тревор Рід був засуджений до 9 років за "напад на правоохоронців", а Пол Вілан — до 16 років за шпигунство.

Батьки колишнього морського піхотинця США Тревора Ріда, засудженого у Росії на 9 років в’язниці, просять президентів Джо Байдена та Володимира Путіна під час саміту у Женеві домовитися про його звільнення.

Про це інформує CNN.

"Нашого сина утримують як пішака, щоб спробувати використати в політичній суперечці між нашими двома країнами, в якій він не бере участі, і отримати поступки. Настав час дозволити йому повернутися додому в Техас", — заявили вони.

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Нагадаємо, що Тревор Рід приїхав до Москви, аби вивчати російську культуру та побачитися з дівчиною. Після вечірки у столиці він, за словами слідчих, був напідпитку і брав участь у сварці, коли до нього викликали поліцію. Рід нібито штовхнув одного копа.

Студента звинуватили в тому, що він начебто поставив під загрозу життя двох правоохоронців. Сам обвинувачуваний провини не визнав і каже, що не пам'ятає того вечора через надмір алкоголю.

Рід був засуджений до дев'яти років ув'язнення в липні 2020 року. Посол США в Росії Джон Салліван назвав судовий процес "театром абсурду".

У травні цього року стало відомо, що Тревор Рід захворів на коронавірус у російській в’язниці. У листах родині, які на вимогу тюремного законодавства він пише російською мовою, Рід скаржився на кашель, біль у грудях, підвищений тиск.

"Протягом усього періоду полону російська влада намагалася не надавати Тревору основної медичної допомоги, і з огляду на це, новина про те, що Тревор відчуває болі у легенях, нас страшенно турбує", — зазначили батьки у своїй заяві.

Вони поскаржилися, що російська влада ігнорує їхні прохання про зустріч з сином або телефонний дзвінок. До затриманого також не пускають представників посольства.

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Родичі іншого американського експіхотинця Пола Вілана, який перебуває в мордовській колонії за звинувачення у шпигунстві, також благають Байдена про допомогу.

50-річний Пол Вілан був заарештований у Москві в грудні 2018 року. У червні 2020 року йому винесли вирок — 16 років позбавлення волі.

"Президент Байден, після 30 місяців несправедливого ув'язнення російською владою я благаю вас закінчити цей страхітливий приклад дипломатії заручників. Я є невинним, жодного шпигунства не було", — йдеться в заяві Вілана, яке опублікувала його сім'я.

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