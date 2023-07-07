Родичі ще були на кладовищі: у Польщі після похорону дідуся загинув його 25-річний онук (фото)

У Польщі сталась трагедія: у день похорону дідуся трагічно загинув його 25-річний онук, який був дуже близьким із покійним. Очевидці стверджують, що трагедія сталась одна за одною, а деякі рідні навіть не встигли вийти з кладовища.

Про це пише wprost.pl.

Трагедія сталась на дорозі DK 59 біля Гіжицька, де автомобіль на швидкості врізався у припарковану машину поліції. За кермом легковика перебував 25-річний чоловік, який з нез'ясованих поки що причин не впорався з керуванням і в'їхав під автомобіль поліцейських. Сила удару була настільки великою, що з легковика випав двигун.

Авто врізалось у поліцейську машину. Фото: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku

Як з'ясувалося, 25-річний хлопець кількома хвилинами раніше поховав свого дідуся, з яким був дуже близький.

Співробітникам міліції вдалося самостійно вибратися з автомобіля, їх госпіталізували у тяжкому стані. 25-річний чоловік загинув на місці аварії.

Точні причини та обставини трагедії з'ясовуються. Справа перебуває на контролі прокуратури. За неофіційною інформацією, розглядається кілька версій: несправність автомобіля, перевищення швидкості або навіть самогубство.

Виявляється, 25-річний хлопець повертався з похорону свого дідуся, з яким був дуже близький. Чоловік дуже побивався через смерть родича. Друг родини розповів, що деякі родичі покійного ще були на кладовищі, коли дізнались про нову трагедію у сім'ї.

"Дивно, деякі люди не встигли повернутися додому після похорону, а тут їм дзвонять і кажуть, що Міхась помер. Він дуже любив дідуся і був йому дуже близький. Дідусь так його любив, що забрав до себе додому, сумно це. Нехай спочивають у вічному спокої", - додав він.

Нагадаємо, у Польщі 14-річний хлопець розстріляв свого 15-річного друга.

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