Родичі зниклих на війні в Україні окупантів терміново звернулися до Путіна: що вони вимагають

Понад 100 сімей російських окупантів, які зникли на війні в Україні, звернулися з вимогою до свого диктатора Володимира Путіна знайти їхніх родичів.

Як стверджують родичі безвісти зниклих окупантів, що Міністерство оборони РФ не займається пошуком їхніх близьких.

Копію листа з проханням опублікували на Север. Реалії.

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Лист із підписами особисто передали до приймальні адміністрації президента Росії 26 липня. Його підписали 106 осіб.

"Вимагаємо знайти наших близьких, внести до списків військовополонених, які зникли безвісти. Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають у статусі зниклих безвісти. Міністерство оборони РФ понад п'ять місяців блокує зміну статусу військовослужбовців незалежно від відомостей, що постійно змінюються у них. Родичам доводиться шукати факти та доводити самим, що їхній син, чоловік у полоні (загинув) – так по всій країні. Уповноважені органи погано ведуть роботу, допомоги від командирів військових частин немає”, – йдеться у тексті листа.

Окрім цього, родичі зниклих від 24 лютого російських військових вимагають створити в кожному регіоні РФ пункт, де родичам військовослужбовців допомагали б із пошуком живих, полонених, поранених і загиблих, які воюють в Україні.

Нагадаємо, загальні бойові втрати рашистів від 24 лютого до 25 липня орієнтовно склали близько 39 700 осіб.

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