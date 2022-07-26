Родичі зниклих на війні в Україні окупантів терміново звернулися до Путіна: що вони вимагають

Понад 100 сімей російських окупантів, які зникли на війні в Україні, звернулися з вимогою до свого диктатора Володимира Путіна знайти їхніх родичів.
Як стверджують родичі безвісти зниклих окупантів, що Міністерство оборони РФ не займається пошуком їхніх близьких.
Копію листа з проханням опублікували на Север. Реалії.
Лист із підписами особисто передали до приймальні адміністрації президента Росії 26 липня. Його підписали 106 осіб.
"Вимагаємо знайти наших близьких, внести до списків військовополонених, які зникли безвісти. Робота з пошуку не ведеться, оскільки вони перебувають у статусі зниклих безвісти. Міністерство оборони РФ понад п'ять місяців блокує зміну статусу військовослужбовців незалежно від відомостей, що постійно змінюються у них. Родичам доводиться шукати факти та доводити самим, що їхній син, чоловік у полоні (загинув) – так по всій країні. Уповноважені органи погано ведуть роботу, допомоги від командирів військових частин немає”, – йдеться у тексті листа.
Окрім цього, родичі зниклих від 24 лютого російських військових вимагають створити в кожному регіоні РФ пункт, де родичам військовослужбовців допомагали б із пошуком живих, полонених, поранених і загиблих, які воюють в Україні.
Нагадаємо, загальні бойові втрати рашистів від 24 лютого до 25 липня орієнтовно склали близько 39 700 осіб.
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