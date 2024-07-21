Родина Клінтонів підтримала Байдена у його рішення залишитись у передвиборчій гонці - ЗМІ

Також вони закликали донорів залишитися з президентом Байденом та продовжити його підтримку.

Родина Клінтонів підтримали рішення президента Сполучених Штатів Джо Байдена продовжувати передвиборчу кампанію на наступний строк.

Про це інформує NBC News.

Видання повідомляє, що колишня держсекретар Америки Хілларі Клінтон та її чоловік 42-й президент США Білл Клінтон у приватному порядку підтримали рішення Байдена залишитися у передвиборчих перегонах.

Крім того, вони активно закликали донорів залишитися з президентом Байденом та продовжити його підтримку.

Також джерела видання повідомили, що Клінтони за лаштунками підтримували зв'язок із Білим домом та пропонували свою допомогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що союзники віце-президента Сполучених Штатів Камали Гарріс залучають демократів-донорів для фінансування її передвиборчої кампанії на випадок вибуття Джокера Байдена.

Крім того, ми раніше інформували, що Байден назвав "більш сприйнятливим" до прохань вийти з передвиборчої гонитви.

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