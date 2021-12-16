Родина встановила різдвяну ялинку, в якій сиділа півтораметрова отруйна змія (відео)

Ситуацію врятували домашні коти.

Сім'я Роба Вайлда, британського біржового трейдера, який проживає в Південній Африці, вбрала різдвяну ялинку напередодні свята.

Різдвяне дерево простояло кілька годин, коли дружина Роба помітила незвичайну поведінку двох домашніх котів. Вони дивилися на дерево протягом довгого часу, пише CNN.

Коли чоловік розсунув прикраси, він виявив там смертельно небезпечну змію бумсланг — одна з найотруйніших в Африці. Її отрута викликає кровотечу та здатна вбити людину навіть у малих дозах.

Чоловік викликав змієлова. Після приїзду змієлову вдалося зняти з дерева змію за допомогою спеціальних щипців. Довжина земноводного досягала півтора метра.

Нагадаємо, чоловік з австрійського міста Грац став жертвою нападу пітона у власному туалеті.

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