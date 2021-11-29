Родині загрожує штраф до тисячі доларів, бо занадто рано прикрасили різдвяними вогниками будинок

Родині загрожує штраф до тисячі доларів, бо занадто рано прикрасили різдвяними вогниками будинок

Батько каже, що його діти задоволені, коли бачать увімкнені ліхтарики.

Сім'ї з Уестчейза, штат Флорида, США, загрожує штрафом розміром 1000 доларів за те, що вони зарано використали різдвяні прикраси для оздоблення свого будинку.

Про це повідомляє Fox 13.

Виявилося, що будинок прикрашали декоратори, яких родина винайняла спеціально, бажаючи зробити більш елегантне та святкове оформлення житла. Але оскільки в декораторів не було вільних дат напередодні святкового сезону, сім'ї довелося домовитися з ними трохи раніше - 6 листопада.

"І коли вони увімкнені (вогники. - Ред.), вони дійсно мають досить крутий вигляд, і дітям це подобається, і це викликає у них усмішку", - сказав батько Майкл Моффа.

Але незважаючи на те, що сім'я задоволена результатом, в асоціації Westchase Community заявили, що прикраси були виставлені зарано. І за 48 годин після встановлення святкової експозиції, родина отримала лист від житлової асоціації, в якому йшлося, що різдвяні прикраси не дозволяються до Дня подяки, і що їх оштрафують за порушення до 1000 доларів.

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Лист розлютив місцеву спільноту після того, як Челсі Моффа написала про це в Facebook. Юрист асоціації сказав, що повідомлення було видано лише тоді, коли сусід поскаржився на ліхтарики.

Вони додали, що перед накладенням штрафу потрібно провести голосування.

"Я розумію, що є правила, але це трохи надто", - додав Майкл Моффа.

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