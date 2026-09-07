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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Родина Лаврова стали громадянами ОАЕ: що відомо про їхнє життя за кордоном

Раніше розслідувачі знаходили у родини Лаврова майно у Великій Британії на 4,4 млн фунтів.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Сергій Лавров

Сергій Лавров / © Associated Press

Партнерка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова Світлана Полякова та її донька Поліна Ковальова отримали громадянство Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це повідомив Фонд боротьби з корупцією (ФБК).

За даними розслідувачів, Полякова отримала громадянство ОАЕ «за заслуги перед державою». Її донька, яку ФБК називає падчеркою Лаврова, стала громадянкою Еміратів раніше — грудні 2022 року.

До цього Ковальова багато років жила у Великій Британії. Раніше ФБК повідомляв, що знайшов у неї розкішне майно вартістю 4,4 млн фунтів стерлінгів.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України та запровадження санкцій Ковальова виїхала з Британії. За інформацією ФБК, вона влаштувалася до компанії Qatar Investment у Досі та отримала новий паспорт.

Розслідувачі також нагадали, що Сергій Лавров є одним із лідерів списку «Єдиної Росії» на виборах до Державної думи.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову використав кремлівську риторику, зухвало звинувативши Київ у нібито «нацистській ідеології». Російський міністр вкотре безпідставно звинуватив Україну і країни Захід у тому, що вони нібито не мають намірів припиняти війну.

Крім того, Лавров обурено взявся звинувачувати Сполучені Штати Америки у підтримці України. Він поскаржився, що Білий дім нібито ігнорує запити Москви, але водночас продовжує допомагати Києву озброєнням, фінансуванням і розвідданими. Лавров навіть порахував, що за останні кілька місяців випадків допомоги було «три або чотири».

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