Рогатий "шаман" отримав понад три роки в'язниці за штурм Капітолію

34-річний Джейкоб Ченслі став одним із найпомітніших учасників штурму Капітолію.

Американець Джейкоб Ченслі, відомий як шаман-QAnon, який у шоломі з рогами штурмував Капітолій, отримав понад 3 роки в'язниці.

Про це повідомляє CNN.

34-річний Джейкоб Ченслі став одним із найпомітніших учасників подій 6 січня у Вашингтоні, фактично символом штурму Капітолію. "Шаман" запам'ятався своїм розфарбованим обличчям та хутряною шапкою з рогами. Прокурори називали Ченслі "символом варварського натовпу". Серед перших 30 бунтівників він пробрався до будівлі Сенату та позував за столом віце-президента Майка Пенса.

Associated Press

Після заворушень та арешту Ченслі попросив у тодішнього президента Дональда Трампа помилування. Але Трамп не відповів, і "шаман" весь цей час сидів за ґратами.

Захист стверджує, що Ченслі страждає уповільненою шизофренією, біполярним розладом особистості та депресією. Чоловіка засудили до трьох років та п'яти місяців ув'язнення. Він також повинен буде заплатити 2000 доларів за збитки, завдані будівлі Капітолію під час заворушень, а після закінчення терміну ув'язнення три роки перебуватиме під наглядом поліції.

Нагадаємо, 6 січня на засіданні Конгресу США мали завершити офіційну процедуру підрахунку голосів виборців та оголосити Джо Байдена переможцем. Сотні прихильників чинного президента Дональда Трампа зібралися біля Капітолію, щоб висловити йому підтримку, і розпочали штурм будівлі. Конгрес тимчасово зупинив засідання.

Внаслідок масових протестів у Вашингтоні загинуло п'ятеро людей.

Серед затриманих у результаті штурму Капітолію знайшлися російськомовні. На суді одній людині знадобився перекладач із російської мови.

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